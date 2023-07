SÕJAPÄEVIK (514. päev) | Eesti militaaranalüütik: usun, et suve lõpuks jõuavad ukrainlased mereni

Analüütiku sõnul on Ukraina suutnud lõunas väga aeglaselt edeneda. Veidi suurem edu on Bahmuti juures. „Selleks, et survet Bahmuti all vähendada, on venelased koondanud suured jõud Kreminnast kuni Kupjanskini. Seal on paaris rajoonis venelased minimaalselt edenenud,“ sõnab Karl.