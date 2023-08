Söömishäireid on meestel aina enam ja nooremalt: „Minuga käib kaasas hirm, et keegi võib mind paksuks nimetada“

„Söömishoo ajal tekib selline tunne, et vahet pole, mingi hetk saan niikuinii südari, sest kaal on nii suur,“ räägib Margus (28), kellel on hoopis liigsöömishäire. Tema suurim kaal on olnud 163 kilo. Nii kaua, kuni ta end mäletab, on tal olnud toiduga keeruline suhe. „Mul on ükskõik, mida ma söön, peaasi, et seda oleks palju,“ selgitab mees, miks ta sööb vahel sellistes kogustes, et tal hakkab füüsiliselt halb.