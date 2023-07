Vihatud automaks ja üürikorterid. Eesti liigub Suure Lähtestamise poole

Eesti rahvas kuulis eelmisel nädalal kaht sõnumit, mis näitavad ühiskonna liikumist Suure Lähtestamise poole. See on Maailma Majandusfoorumi asutaja Klaus Schwabi ning globalist Thierry Malleret' loodud ning alternatiivmeedias rohkelt tähelepanu leidnud teooria, et tulevikus suudavad maju, kortereid, autosid ja muud kallimat vara omada vaid rikkad ning lihtinimesed on sunnitud neid üürima.