„VABAFLOW“ | Iiris Vesiku kümme aastat Londonis: katsetamine ja läbipõlemine viisid ootamatu eduni

Imepeenike ja koheselt äratuntav hääletämber ning edu Eesti Laulul on Iiris Vesiku igaveseks meie popajalukku kristalliseerinud. Välismaailmale on viimased kümme aastat Londonis elanud Iiris aga üha rohkem tuntud kui tõusva dream pop ansambli Night Tapes vokalist.