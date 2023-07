Barbi Pilvre „Barbiest“: filmist jääb kõlama mõte, et Barbie on pigem tüdrukuid nende unistuses võimestav, kui kahjustav toode

Barbie ei lähe Matteli filmis küll karpi tagasi, aga filmi peamine mõte – jätta väikestele tüdrukutele alles unistused, ka siis, kui need ei saa pärismaailmas kunagi tõeks – jääb veenvalt kõlama ja meeldib kõige laiemale vaatajaskonnale. See on ka turvaliselt mittesoovitatav alla 12aastastele vaatajatele, et mitte tekitada liiga palju segadust.