Kurb-kurb. Meie seast lahkus räppar Lil Nil

Ootamatuga seetõttu, et Lil Nil (Nils Seimann) lahkus hiljuti meie seast terviserikke tõttu.

Festivali korraldajad märgivad, et tegemist olnuks Wock Summeri esimese kontserdiga, kus oli kavas ette kanda kollektiivi alles valmiva albumi lugusid. „Lil Nili bändikaaslased ja lähedased sõbrad on otsustanud kontserdi ära teha ja just pühendusega oma parimale semule.“