INTERVJUU | Lauri Läänemets: ettevõtete kasumitega tuleb midagi ette võtta

Aga Tallinna juhtimisest ta ei räägi, kuigi sotsid on ka linnavalitsuses koalitsioonis. Toompea koalitsioonis peab ta seletama valijatele automaksu, tõusvaid hindu ja seda, kuidas kärpida nii, et kuskilt midagi ei kärbita.

Millise kärpekava esitasite rahandusministrile?

Ütlesin seda juba koalitsiooniläbirääkimistel, et ärme lepi kokku mitte kärpimises, vaid kokkuhoiukohtades. Need on erinevad asjad. Kärpimisega võetakse suvaliselt mingi summa ära ja midagi olulist jääb seetõttu kuskil tegemata. See on suhteliselt rumal lähenemine – teatud teenuseid ei saa ära kaotada või siis tuleb seda teha teadlikult.