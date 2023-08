Vestlus kohtunikega. „Pole hullemat asja kui alusetu süüdistus vägistamises või pedofiilias. See rikub kogu su ülejäänud elu“

Oletame, et naine ärkab hommikul üles ja avastab, et teda on öösel vägistatud. Ta oli eelmisel õhtul purjus ega mäleta midagi. Mida ta peaks nüüd tegema?

Pähkel: „Kui temaga on keegi seksinud nii, et ta seda ei tea ega mäleta, et ta oleks seda üldse tahtnud, siis tuleks minna Seksuaalvägivalla kriisiabikeskusse, et võtta proovid ja analüüsid. Kindlasti peab sinna minema pesemata ja samades riietes.“

Poljakova: „Tavaliselt on kannatanu esimene reaktsioon, et tahaks duši alla ja pesta, aga ei tohi. Mul hiljuti jõustus üks otsus, kus kasuisa jäi süüdi, sest pärast oraalseksi leiti tüdruku suust isa DNA-d - veel neli tundi hiljem