POLIITIKARADAR | Keskerakonna otsus, millest sõltub (peaaegu) kõik

Poliitikas valitseb südasuvine vaikus. Kui teised parteid on grilli ümber, siis Keskerakond on viskunud grilli peale. Aga see pole neile halb, kui lähtuda põhimõttest, et pildile ja jututeemasse pääsemine teeb reitingule head. Tallinnas kogub keskerakondlik linnavõim poliitilisi punkte vanas heas Savisaare stiilis. Riiki valitseva koalitsiooni suurim mure paistab olevat, kuidas näidata rahvale lubatud kärpimist nii, et midagi eriti tegelikult ei kärbi. Vähemalt pooled lootused on pandud suvisele majandusprognoosile – ehk pääseb üldse kergemalt.