NÄDALA RAAMAT | Feminismi mõte on kogu süsteem õhku lasta

Ma ei tea, mis tunne on üksi pimedal tänaval kõndida ja karta vägistatud saada. Et mu seelik on liiga lühike või mu välimus liiga „väljakutsuv“. Küll aga tean, mis tunne on mitte olla see „õige mees“ ja selle pärast ennast rusikatega kaitsta. Ja seda tõmmet ehtsuse, väljaheidetute ja „friikide“ poole, kelle hulka Virginie Despentes ennast liigitab. Õnneks on asjad viimastel aastatel natuke paremaks muutunud, samas on punkfeministlik manifest „King Kongi teooria“ kahjuks paljuski endiselt aktuaalne, kuigi ilmus prantsuse keeles juba aastal 2006.