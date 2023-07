Aasta ettevõtja pankade nuumamisest: see on täiega nõme ja ebaaus!

Maruste lisas, et panga klientidel tasub nõuda paremaid laenutingimusi. „Minge kõik panka ja öelge, et teenite minu pealt poole rohkem raha ja andke mulle parem diil. Ma arvan, et seda on võimalik teha,“ lausus ta. Tema sõnul saab pankasid vahetada, aga enamik inimesi ei tee seda.

Ettevõtja rõhutab: pank tahab, et talle võlgu ollakse. „Kui te ütlete pangale, et mu võlg on 15 aasta peale, aga teeme 45 aastat, siis pank tahab seda. Siis sa oled talle võlgu ja maksad lõpuks rohkem raha,“ soovitab Maruste.

Eesti Ekspressile antud intervjuus rääkis Maruste, et ajal, mil pangad koguvad kasumit, peavad lihtsad inimesed püksirihma pingutama. Ka idufirmad pole sellest pääsenud.

Koroona ajal hiiglaslikku kasvu teinud tõuksiärimees Maruste sai tänavu märtsis EY Eesti aasta ettevõtja 2023 tiitli. Kuu hiljem andis ta koondamisteate 21 töötajale. Seejärel lõpetas saneerimisega idufirmade superstaar Ampler Bikes, mille enamusosaluse Maruste firma tänavu ostis.

Vaatamata tagasilöökidele usub rattafirma suuromanik, et Ampleri tulevik on helge ning idufirmadest on ellu jäänud vaid tugevamad. „Mingi aeg oli ka Eestis palju ettevõtteid, kes õhu ja sooja jutu pealt miljoneid kaasasid. On tervislik, et asjad muutusid,“ lausus ta.

Eesti Ekspressile antud intervjuus rääkis Maruste, milliseid vigu tegi Ampler Bikesi ostuga ning seejärel põletas ära ligi kaks miljonit eurot. Lisaks räägib ta, miks ei pea Bolti eetiliseks ja kuidas see ettevõte on saavutanud turul monopoli. Maruste avaldab ka, mida arvab automaksust ning miks võiks kaaluda hoopis teisi riigikassa täitmise viise.

Niisamuti räägib Maruste, kuidas kardab adrenaliinisõltuvuse tõttu igavat tööd; kui raske on idufirmades töötada ja milliseid katsumusi võib noorele juhile valmistada koondamine.

Pikemalt saad kõigist teemadest kuulata Eesti Ekspressi podcast'ist.

