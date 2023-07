Kuidas olla õnnelik? Enim levinud teaduslikud soovitused ei avaldagi meie elule oodatud mõju

Kuidas olla õnnelik? Seda küsimust esitavad inimesed Google’i otsingumootorile sagedamini kui küsimust „Kuidas saada rikkaks?“. See on küsimus, millele on vastust otsinud ka teadlased. Suurel hulgal tehtud uuringute põhjal on nad küsimusele ka korduvalt vastuseid leidnud. Tulemused omakorda on ajakirjanduse kaudu avalikkuses levinud. Selgub aga, et suur hulk sääraseid teadustöid (ja seega soovitusi) seisavad savijalgadel.