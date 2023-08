Sven Mikser: ma pole kindel, et olen valmis tegema tänapäeva poliitikas eduks vajalikke asju

ESIMENE ROMAAN: „Sõprade seas ja erakonnaüritustel olen loonud tekste stand-up-komöödiast lühinäidendini. Mõnigi on öelnud, et kuule, sa peaksid raamatu kirjutama,“ räägib poliitik.

„Teadsime alati, et tegelikult on ta lahe, üks meist,“ ütles mu tõlkijast sõber, kui poliitik Sven Mikser (49) kirjanike liidu romaanivõistluse kinni pani. Käsikirjaga „Vareda“ võidutsenud europarlamendi liige pälvis ka keele- ja stiilipreemia. Teda mittetundvate inimeste jaoks oli see üllatus, aga sõbrad on ammu teadnud, et endine sotside juht Mikser on üks sõnaosav tüüp.