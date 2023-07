Miks on BSH selline, nagu ta on? „Rööprähklejate“ vestlusõhtu annab vastuse

Enne avameelset vestlusõhtut panime kokku galerii tema varasematest tegemistest.

„Minu ja Annika ühine joon on kindlasti see, et me mõlemad otsime tõelist armastust. Kuigi tuleb erinevaid pakkumisi, nagu Annikal on pritsumees ja saladuskatte all ka vallavanem, siis me otsime ikkagi seda, mis paneb me südame tõeliselt põksuma,“ ütles Brigitte 2016. aastal Kroonikale. 2017. aastal lahkus ta sarjast põhjendusega, et on ikkagi Brigitte Susanne Hunt, mitte Annika.