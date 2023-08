ARVUSTUS | „Oppenheimer“ on Nolani kõige poliitilisem teos – lugu sellest, kuidas võim teadusega ümber käib

Hollywoodi grandioosse autorikino esindaja Christopher Nolan on saanud valmis filmi J. Robert Oppenheimerist. Mehest, kelle juhtimisel USA teises maailmasõjas tuumapommi ehitas ja seda New Mexico kõrbes edukalt katsetas, enne kui Hiroshimast ja Nagasakist said ainsad linnad, mis on kunagi pidanud tuumaplahvatuse üle elama.