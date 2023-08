SARJASOOVITUS | Inimesed, kes saavad naudingut ärevusest ja piinlikkustundest: kinnitage turvavööd!

Kohe mainin ära, et tõestisündinud loo põhjal pole siin sarjas midagi sündinud, küll on aga kirjutajad ammendanud inspiratsiooni tervest hunnikust viimase aja kultussarjadest ja saanud neist millegi uue sünteesimisega suhteliselt edukalt hakkama. Loo põhipiilariks on mõrva-podcast’ide fännikultuur ja üüratu soov ka ise podcast’i teha: just nagu sarjas „Only Murders in The Building“.