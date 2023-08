Kui su tüdruksõbrast saab pornostaar

Tartu armastusfilmide festivalil linastuv Evgeny Milykhi „Artem ja Eva“ on omamoodi cum´ing of age (pun intended) film, mille keskmes on kahe noore inimese armusuhe keset pornotööstust ja trööstitut wannabe-neoliberaalset/imperialistlikku Venemaad. Julia (Eva tegelik nimi) ja Artem on kaks Omskist pärit sümpaatset noort, kes helgema tuleviku (l)ootuses hakkavad Moskvas ülikooli asemel ajapikku hoopis amatöörpornoga tegelema.