Tallinna juveelitehase uhkeimad serviisid haihtusid tõenäoliselt parteibosside vitriinkappidesse

Metallitööga lähedalt kokku puutunud inimesena rabasid mind ka peatükid tootmisprotsessist, hitt-toodete stantsidest kuni filigraansete emailiproovideni. Tehnoloogiline kõrgpilotaaž! Jõulise vinjetina on tööstustoodangule lisatud ka tehasele disaininud kunstnike unikaalloomingut. Näituse on nooblilt kujundanud Kaire Rannik ning Juveeli lugu on tänuväärse selgusega vaatajale kommunikeerinud kuraatorid Kai Lobjakas ja Ketli Tiitsar, graafilise disaini lõi Valter Jakovski.