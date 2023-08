10 uhkeimat megaprojekti, mis jäänud Eestisse (seni) ehitamata

Hetkel on projekt külmutatud, kuid kuna maa kuulub endiselt Infortarile, võib see tulevikus uuesti hoo sisse saada. Kuid esialgu plaanitud kujul keskust Miku sõnul kindlasti ei tule. „Ajad on muutunud,“ tõdeb ta.

Raha taga projekt ei seisa – Sultsi sõnul on investor olemas, kes peagi kohtub ka linna esindajatega. Ta rõhutab, et investor on Eestisse registreeritud, mistõttu kõik maksud laekuvad Eestisse. Siiani on Sultsi sõnul projekt visalt edenenud vaid linnavalitsuse ja ametkondade poolt teele ette veeretatud jaburate takistuste tõttu. Üheks neist oli keskkonnaameti tingimus, et enne inimestele mõeldud saarte ehitamist tuleb teistest veidi eemale ehitada lindude elupaigaks mõeldud Linnusaar. „Töökius käis täiega,“ ütleb Sults.

Saarestiku eeldatav maksumus on umbes pool miljardit eurot. Sultsi sõnul on hind erakordselt odav, sest plaanis on nutikalt ära kasutatud juba olemasolevat infrastruktuuri. „Alguses peletas see (hind) investoreid eemale ja küsiti, et kas sa ehitad lasteaeda merre.“

„Ma mitte ei arva, vaid unistan, et saan ta järgmisest aastast käima,“ räägib Sults projekti tulevikust. Esimesena valmib tema sõnul ärisaar, kuhu on plaanitud hotellid, restoranid ja et oma algupärast nime õigustada, ka üks kasiino.

Tallinna Ratsabaas

Projekti staatus: kustunud

Detailideni läbitöötatud Tallinna Ratsabaasi projekti peab arhitektuuribüroo Pluss arhitekt Indrek Allmann põnevaimaks, mis ta töölaualt sahtlisse on liikunud. 2012. aasta projekti järgi oleks see Baltimaade suurim avalik puithoone, mille maneeži puitstruktuuri kandeava oleks üks Skandinaavia suurimatest.

Tallinna loomaaia kõrvale ei kerkinud innovatiivset ratsabaasi aga kunagi. OÜ Ratsaspordi juhatuse liige, suurärimees Heiti Hääl rääkis eelmisel aastal Äripäevale, et detailplaneeringu järgi jagati Veskimetsa kinnistu 50% ärimaaks ja 50% sotsiaalmaaks. Ärikinnisvarast teenitud tulu eest plaanis OÜ Ratsasport ehitada sotsiaalmaale uue ratsakeskuse. Hääle sõnul ei lubanud linn aga ühtegi ärihoonet ehitada, kuna ei väljastanud lube, projekteerimise tingimusi ega midagi muud.