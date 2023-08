Minister-ärimees Tsahknaga seotud firmad teenivad diplomaatilistest diilidest miljoneid

Kuigi Tsahkna on nüüd juba kevadest saadik uuesti minister, ei saa Semetroni heaks töötamist nimetada vaid tema eelmiseks töökohaks, sest Tsahkna on endiselt Semetroni välihaiglate äriga seotud ärikeha MM Hospital OÜ osanik.

Välisriigid on läbi diplomaatiliste tehingute maksnud Eestile kokku ligemale 28,3 miljonit eurot, et annaksime Ukrainale konteiner-välihaiglad, mille on kokku ehitanud eranditult Semetron. Sellise koostöö lükkas omal ajal käima just Tsahkna.