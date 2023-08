VABAFLOW | NÖEP laulukirjutamisest: lahe on see, kui tead, kuidas on õige ja korrektne teha, aga otsustad teha „valesti“

Ta räägib, kuidas basskitarri õieti oskamata endale ühe kalli eksemplari soetas ning viimasele albumile „Move Your Feet“ bassikäigud ise sisse mängis. Või pille profimikrofoni asemel teinekord telefoniga sisse salvestab. Või klassikalise laulukirjutamise asemel podcast'idest, filmidest ja mujalt ägedaid lauseid korjab, et nende ümber hiljem biit ehitada. Kõik, et saavutada omapärasem kõla.

„Tehniliste teadmiste koha pealt ei tasu olla ka liiga ignorantne, et teedki ainult alternatiivsel viisil. Lahe on see, kui tead, kuidas on õige ja korrektne teha, aga otsustad teha „valesti“.“