Seadusega pahuksis eksminister Martin Repinski laiendas taksoäri luksusautodega. „Vaikselt ostsin autosid juurde“

Repinski sõnul on tema ettevõte Play Autorent hetkel suurim luksusautode rendifirma Eestis. Möödunud aastal tegi firma käivet üle 30 000 euro, teenides seejuures kasumit üle 31 000 euro. Rendiautode ostuga alustas ta juba mullu ning on jätkanud mersude soetamist ka tänavu. Kui palju kapitali see kõik nõudnud on, ei soovi Repinski konkurentidele avaldada.

Mullu asutas Repinski veel ühe ettevõtte: Play Transfer. Seegi ettevõte tegutseb taksonduses.

Ta sõidab ka ise endiselt taksot. „Rikkaks sellega ei saa, aga lisateenistus on päris hea,“ ütles ta.

Endise tipp-poliitiku väitel on ta leidnud taksoäris oma kutsumuse. Taksojuhina alustas ta koroona ajal, kui oli veel riigikogu liige ja leidis nii leevendust oma suhtlemisvajadusele. „See oli minu jaoks pääsemine koroona suletud ringist. See aitas väga palju tulla välja psühholoogiliselt ummikust, mida koroona tekitas,“ lausus ta.

Repinskit teatakse varasemast ennekõike kitsefarmerina. Selle äri müüs ta möödunud aastal, ent ütleb, et ei saa avaldada talu müügihinda.

Eesti Ekspressile antud usutluses tunnistab ta, et on varem enda ümber olevate inimestega kehvasti käitunud, sealhulgas endiste kitsefarmi töötajatega. Repinski kirjeldab end isegi sõnaga psühhopaat. „Mul on piinlik tunnistada, aga inimesed olid minu jaoks vahendid,“ lausus ta.

Kui Repinski sai ministriks, leidsid need töötajad võimaluse kättemaksuks. Nad rääkisid meediale , milline elu tegelikult Konju talus käib. Selle tulemusel pidi Repinski paar nädalat hiljem ministriametist lahkuma.

Mullu algatas politsei Repinski suhtes kriminaalmenetluse, et uurida tema kütuse- ja eluaseme hüvitise kasutamist riigikogu liikmena. Selgus, et taksojuhina töötanud Repinski oli kütusepaaki täitnud ohtralt maksumaksja raha eest. Samuti tuli välja, et riik hüvitas jätkuvalt Repinskile raha eluaseme eest, kus ta enam ei elanud.

Repinski kriminaalasi on jätkuvalt kohtueelses menetluses.