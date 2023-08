Kanter: venelaste olümpialt kõrvalejäämine annaks mängude kvaliteedile hoobi, aga seda peab tegema

Intervjuus Eesti Ekspressile räägib legendaarne kettaheitja nii Venemaa sportlaste võimalustest pääseda „neutraalsete“ atleetidena olümpiale kui ka oma koostööst Kristjan Čehiga, kes tuli juba 23aastaselt maailmameistriks. Eesti kergejõustiklaste lootused võita järgmisel aastal Pariisi olümpiamängudel kuldmedal pole suured, see-eest on üsna tõenäoline, et olümpiakulla võidab just treener Gerd Kanteri õpilane.