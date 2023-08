REPORTAAŽ | Milline kontsert! Depeche Mode pani lauluväljakul püsti uue laulupeo

Täielik laulupidu! Olen õnnelik, et mu vanematekodu on Pirita Kosel, kust on hea bussiga Lauluväljakule sõita. Lasnamäe poolt tulles on bensiinijaamade ja bussipeatuste tagused parklad autosid täis, katkematud inimmassid voorivad lauluväljaku poole. Mõned on ilmselgelt sellise muusika fännid ja vastavalt riides – mustad hõlstid, sätitud soeng –, aga on ka suviseks aiapeoks riietunud inimesi. Muusika ühendab.