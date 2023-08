Nordica krahhi uskumatu lugu. Eksminister ei saanud aru, et lennukite ostmine tähendab ettevõtte laienemist

Viimastel aastatel Nordicas toimunut asub uurima erikontroll. See on tõsine samm. Varem on erikontrolli tehtud näiteks riigiettevõttes, kus esitati arveid seapõleti kasutamise eest, kuigi päriselt kärsalisi ei põletatud, ja korruptsioonikeerisesse sattunud Tallinna Sadamas.