Kertu Moppel: Onu Bella müüb ka pärast surma saalid täis

Sel nädalal esietendub oodatumaid tänavusi suvelavastusi „Onu Bella tähestik“. Tõik, et lavanime Onu Bella all tuntud, 2018. aastal meie seast lahkunud Igor Maasik ka teispoolsusest saalid pilgeni täis on müünud, ei kahanda kuidagi esikaeelset ärevust. „Tripib!“ hüüatab lavastaja Kertu Moppel juba vestluse alguses spordireporterile omase küsimuse peale, kuidas tunne on. „Siin kõigil tripib praegu,“ vihjab ta suurele produktsioonile – näitlejad, bänd, ajastule omased rekvisiidid, kaamerad, peamikrid ja, kui kasutada Moppeli sõnu, palju laulmist ja jauramist. Ehk siis sobivalt kaootiline, kirev ja üleelusuurune nagu Onu Bella karjäär üheksakümnendatel.