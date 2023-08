Homöopaatia julm pale. Valus piinleva imiku ema: „Kui helistan perearstile, määrab ta arvatavasti mingisuguse ravi“

Sama ema täpsustab homöopaatiahuvilisi koondavas grupis, et tema viiekuusel pojal on pidevalt nahal lööve. Ta kirjeldab, et on andnud lapsele homöopaatilist preparaati, mille tagajärjel on asi ainult halvemaks läinud. „Küsiksin targematelt: mitmendal päeval paranemise märke oodata oleks? Laps piinleb ise, lööve sügeleb ja ei lase olla.“