Linnud ründavad linlasi: „Kajakas tuleb eikusagilt ja järsku pole enam pirukat. Nüüdsest peidan toitu!“

Teenindajana töötav Karl* on linnuohver. Tal on linnalindude vastu tekkinud lausa suur viha. „Tallinna varblased, tuvid ja kajakad on kõige tüütumad, ahnemad ja agressiivsemad linnud. Lihtsalt ahistavad inimesi,“ kurdab ta. Natuke aega tagasi tuli ta Pariisist, võiks arvata, et sealsed linnud on veel hullemad. „Kõige viisakamad tuvid, keda viie aasta jooksul kohanud olen,“ räägib Karl. „Just eile, Viru Keskuse juures, tuleb kõigepealt üks kajakas, teeb enda seda mingit kajaka hüüet. Siis tuleb veel neli kajakat ja kaheksa tuvi lihtsalt minu ümber. Mul ei olnud neile isegi midagi anda!“