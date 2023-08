„Kohtunikud vaikivad prokuröri ebaseaduslikest tegudest ja varjavad neid!“ Slava Ukraini vilepuhuja võitlus vabaduse eest jätkub

Nüüdseks on väidetavat relvaäri uuritud neli kuud, kogu selle aja on Tšernov viibinud koduarestis. Uurijatel pole aga jätkuvalt aimugi, kust väidetav relvaärikas relvi hankis ja kellele müüa tahtis. On vaid salajase info põhjal korraldatud läbiotsimise käigus Tšernovi autost leitud granaadid ja tankitõrjuja, sõrmejäljed tõenditel, mis hävitati. Ning üha uued ja uued taotlused pikendada mehe koduaresti.