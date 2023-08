„See on nagu arvutimäng“: rindel koos Ukraina kõige osavama ja tapvama droonijuhiga

Nüüd hinnatakse Olexsandri professionaalsust mitte selle pinnalt, kas ta oskab rahvusvahelises firmas tööle panna kokku jooksnud tarkvara. Hindamisel on hoopis see, kui palju inimesi on ta tapnud – see arv teeb temast rindel Ukraina ilmselt ühe kõige tõhusama ründedrooni juhi. „Ma pole veel kohanud kedagi, kes oleks rohkem hävitustööd teinud,“ tunnistab ta vastumeelselt.