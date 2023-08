Legendaarne missivõistluste korraldaja Tiina Jantson: me ei suhtle pojaga

Glamuurse tööelu kõrval on aga Jantsoni peresuhted keerulised. Tema poeg Sten-Erik Jantson (39) lahutas hiljuti abielu, sest sai aasta jooksul lapse nii tollase seadusliku kaasa Daana Suuniga kui ka erootikamodell Elina Kovalenkoga. Viimane on võitnud ka Jantsoni korraldatud missiste võistlustel esikoha. Kuna Kovalenko avaldas endast internetis paljastavad fotod, võttis tulevane ämm temalt tagantjärele ära missisetiitli ja on tänaseks katkestanud läbikäimise nii poja kui tema uue naisega.