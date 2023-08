Maailma viimane filmistaar ei anna alla

Ilmselt selle suve kõige kohmakama nimega suurfilm „Võimatu missioon: surmav otsus – osa I“ on seitsmes kord, kui Tom Cruise viimase 27 aasta jooksul Ethan Hunti kehastab. Väidetavalt peaks tegu olema esimese poolega kaheosalisest lõppvaatusest Paramounti stuudio hinnalise frantsiisi jaoks, mis on täielikult Cruise’i tähesära, isikuomaduste ning hirmuäratavalt perfektse füüsise peale rajatud. See on ka arusaadav, sest eelmise kinoaasta suurim hitt „Top Gun: Maverick“ tõestas, et kui Hollywoodis on üks tõeline filmistaar, kes suudab massid pileteid ostma meelitada, siis on selleks just Tom Cruise, keda pärast ligi 1,5 miljardi dollarilise kassatuluga filmi juhtpiloodiks olemist hakati pandeemiajärgse kino- ja levitööstuse messiaks nimetama.