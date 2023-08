Vaata, kas sinu andmed sattusid SA Pere Sihtkapitali kätesse või mitte

KÜSIMUS ABORDI KOHTA: SA Pere Sihtkapital uuris tuhandetelt lastetutelt naistelt muuhulgas seda, kas nad on aborti teinud. Seda ilma Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee ja andmekaitse inspektsiooni loata.

Tuhanded Eesti naised on mures, sest selgus, et SA Pere Sihtkapital sai nende isikuandmed sahkerdamise teel ja ilma Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee ja andmekaitse inspektsiooni loata. Veel tuhanded on nüüd otsustanud oma andmete jagamise kolmandate osapooltega ära keelata. Kuidas seda teha, saab lugeda siit.