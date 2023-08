Kas tahame meid ümbritsevat maailma viimseni kasida, nüsida, siduda, siluda ja tsiviliseerida?

Ameerika fotograaf Nan Goldin on öelnud, et lapsed on kui organismid võõralt planeedilt, nende tarkus ja maailmapilt on ainulaadne. Lastel on teadvus teisest olemasolust, kuid kasvades see unustatakse, kohanedes üha enam täiskasvanute ootustega. Teisisõnu tähendab teadmiste omandamine unustamist. Hetkel on Viljandis võimalus näha kahte näitust, mis kajastavad kasvamist ja sotsiaalsete normidega kohandumist ning neile vastandumist, jäädvustatud eri aegadel tegutsenud fotograafide kaamera läbi.