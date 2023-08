Pere Sihtkapital tegi esimese katse uuringuks juba kevadel, kuid ei saanud inspektsioonilt luba

Mõttekoja Pere Sihtkapital nõukogus istuv Eamets sõlmis sisuliselt iseendaga lepingu, et andmed saada. Siseministeerium ei kontrollinud, kas sihtkapitalil on eetikakomitee luba olemas või mitte, ja väljastas andmed, kuna lepingu osapooleks oli Tartu ülikool. Hillar Petersen ei oodanud eetikakomitee luba ära, et küsitlust alustada (vahetult enne loo ilmumist kirjutas Delfi, et Pere Sihtkapital saatis küsimustiku välja nädalaid enne selleks loa taotlemist).