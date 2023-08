Veerandsaja-aastase vallavoliniku staažiga Kunda ettevõtja käitus seaduslikult korruptiivselt

Ka Meelis Parijõgi ise on tõeline Kunda kogukonnahing. Muu hulgas kuuluvad talle mitu mõisakinnistut ning valla külastatuim turismikeskus. Ta on asjatanud Kunda Külaseltsi juhatuses, Viru-Nigula jahtkonnas, Kunda jahindusklubis ja Rakvere Lions Klubis. Teeninud Lääne-Virumaa kuldse vapimärgi ja olnud isegi Vasta mõisa härrastemaja kooli hoolekogu aseesimees. Juba 1996. aastast istub Parijõgi ka kohalikus vallavolikogus, olles seejuures pikima staažiga volikogu liige.

Just vallavolikogus toimunu tõttu Parijõgi jamadesse sattuski. Käesoleva aasta 16. jaanuaril koostas keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo eriasjade uurija protokolli, kuhu märkis, et Parijõgi on toime pannud toimingupiirangu rikkumise.