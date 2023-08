ARVAMUS | Radikaalsete konservatiivsete ideede peitmine teaduse taha

Skandaali põhjustanud tegevused said alguse konservatiivide eeldusest, et eestlaste langev sündimus seab riigi ohtu ning langeva sündimuse põhjused on seotud eelkõige naiste ja nende valikutega. Seega otsiti tõendeid, mis toetaksid ideoloogilisi tõekspidamisi, et probleemi juured peituvad heteronormatiivsete pereväärtuste lagunemises, naiste iseseisvuses ja seksuaalkasvatuses.

Teiseks tahame hoiatada, et nimetatud ideed järgivad patriarhaalset loogikat, mida võimu omavad konservatiivid Eestis ja välismaal propageerivad. Selline loogika on ohtlik. Selmet ühiskondlike probleemidega tegelemisel sotsioloogiliselt uudishimulik olla, pannakse süü naiste õlule ja meie tähelepanu juhitakse pidevalt kõrvale probleemide käsitlemisest, mis on seotud näiteks ühiskonnas kasvava ebavõrdsusega. See kujutab olulist ohtu mitte ainult naiste õigustele, vaid ka meie kõigi vabadusele ja heaolule.

Tegemist on teadusuuringute eetika jämeda rikkumisega, kus naisi käsitleti ausalt öeldes pigem sünnitusmasinate kui inimestena. Lisaks tõsistele teaduseetika rikkumistele on selle juhtumi puhul põhjust arvata, et konservatiivid on kuritarvitanud teadust, et suruda läbi konservatiivset tegevuskava, maskeerides seda akadeemiliseks teadustööks või „neutraalseks“ uuringuks ( see ei toimu küll esimest korda ).

Kui me muudaksime Pere Sihtkapitali eeldused maailma kohta läbipaistvaks, siis võiksime öelda, et nende arvates on naised süüdi langevas sündimuses ja probleemi lahendamiseks koheldakse naisi kui riigi teenistuses olevaid sünnitusmasinaid, kellel puudub esindatus ja hääl. Peegeldatakse teatud kindlat, mitte neutraalset arusaama soost ja ühiskonnast. Eeldus, millel uuring põhineb, on äärmiselt problemaatiline ja näitab selgelt, et teaduslikke arutelusid, järeldusi ja eetilisi kaalutlusi ei võeta üldse arvesse.

Oluline on mõista, et teadus ei ole neutraalne, vaid range, refleksiivne, kriitiline ja läbipaistev. Seega on iga teaduslik lähenemine seotud oma eeldustega maailma toimimise kohta ja kuidas seda mõista.

Teadustöö eetika hõlmab muuhulgas ka küsimusi „Mis on uurimisküsimus?“ ja „Kuidas me seda uurime?“. Viis, kuidas kõnealuses uuringus mõlemale küsimusele läheneti, näitab, et esiplaanil ei olnud mitte teaduslikud, vaid neutraalsena kujutatud ideoloogilised eesmärgid.

Margit Sutrop tegi suurepärase alguse, juhtides meie tähelepanu vajadusele järgida teadlaste kehtestatud kohustuslikke eetikamenetlusi, kuid soovime rõhutada, et see on vaid üks osa teadusuuringute läbiviimise eetikanõuetest. Eetika algab uuringu üldisest kavandamisest ja läbiviimisest, nende aspektide eiramine näitab laiemat süsteemset teaduse kuritarvitamist.

Oma reaktsiooniga ülikooli otsusele näitab Eamets, et ei mõista olukorra tõsidust ning nüüd oleks vajalik juba tõsine arutelu ka teiste rikkumises osalenud poolte ja institutsioonide kaasosaluse üle. Vaatamata sellele, et Tartu Ülikooli eetikakomitee polnud otsust veel teinud ( seda arutatakse järgmisel nädalal ), saadeti küsitlus välja tuhandetele naistele. Uuring on nüüdseks peatatud, kuid see näitas ilmekalt, et ohtlikud radikaalselt konservatiivsed ideed on esindatud paljude avalike asutuste juhtkondades.

Teadlased konkureerivad pidevalt õiguse eest midagi uurida ja enne projektide rahastamist vaatavad teised teadlased eri etappides need põhjalikult läbi. Kõnealune uuring ei ole läbinud teaduslikke protseduure ja pärineb konservatiivse raha toetusel konservatiivsete osapoolte rühmalt.

Radikaalsed konservatiivsed jõud meie ühiskonna keskmes

Vilja Kiisler näitas väga tabavalt, et skandaali lähemalt vaatlemine aitab mõista erinevaid eetilisi küsimusi, mis on antud juhul kaalul. Uuringut läbiviiva sihtasutuse nõukokku kuuluvad juba mainitud Raul Eamets, Parvel Pruunsild (Bigbanki kaasomanik ja Isamaa suurim annetaja), Allan Puur (Tallinna Ülikooli demograafiaprofessor) ja Tarmo Soomere (Eesti Teaduste Akadeemia president). Kõik nad vastutavad ühiselt selle uuringu koostamise ning ebaeetiliste toimingute eest, mille alusel uuringut kavandati ja läbi viimist alustati.

Väära käitumist on võimalik märgata juba kilomeetrite kauguselt. Skandaali peamised sidusrühmad koosnevad valgetest, vanadest ja võimu omavatest meestest. Peame seda väites silmas teadusloome kitsaskohti , olukorda, et marginaliseeritud rühmad on saanud teadusloomes tihti ebavõrdsel määral osaleda. Veelgi enam, kõik nad leiavad, et neil on õigus sekkuda naiste ellu ja õpetada neid elama. Kurb on, et süüdi ei ole mitte ainult Pere Sihtkapital või Tartu Ülikool, aga ka Tallinna Ülikooli ja Eesti Teaduste Akadeemia esindajad.

On ehmatav, et sellised inimesed on avaliku hariduse juhtivatel ametikohtadel, kus mainitud ideid saab ühiskonnas hõlpsasti levitada ja kinnistada. Uuring on küll hetkel peatatud, kuid radikaalsed konservatiivsed jõud ei ole vaigistatud ega eemaldatud, need on ikka meie ühiskonna keskmes. Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere väidab, et eesmärk pühendab abinõu ja näib seega kutsuvat teadlasi üles tegema ebaeetilisi teadusuuringuid, kui kaalul on Eesti püsimajäämine: