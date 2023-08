Laupäeval läks isa Priit* lastega õue mängima. Lisaks Märdile on Liinal ja Priidul ka kaks ühist last. „Kuna väiksematel lastel läheb kauem aega, et riidesse panna, istus Märt esikus ja mängis nii kaua telefoniga. Õue minnes jättis ta selle jalatsikapile,“ jutustab Liina.