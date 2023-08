Andrei Hvostov: ukrainlaste väljaõpe NATO partnerite juures on napp ja see paistab lahinguväljal silma

Ta jagab ka enda vestlust ühe kõrge Eesti kaitseväelasega, kes jagas, et näiteks Eestis kestab Ukraina sõjaväelaste väljaõpe viis nädalat. „See on nagu õpiks selgeks kirjutamise, trükitähtedega. Aga sõjapidamine on siin võrdne doktoritöö kirjutamisega. Või kasutades teistsugust võrdlust: viis nädalat väljaõpet on võrdne tõuksiga sõitma õppimisega, lahingtegevus on võrdne Ott Tänaku sõiduga rallivõistlusel.“