Mulle ei meeldinud, kui mind võrreldi vanema õega: et kumb on parem ja kas 14aastaselt tegi vanem õde sama häid tulemusi nagu mina. See on ka põhjus, miks meie väike õde kergejõustikku ei tahtnud teha – kõik võrdlesid teda meiega. Ta mängib nüüd hoopis võrkpalli.