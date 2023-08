Rezzetti nõiakatel keedab reivist mõnusat apokalüpsist

Nii hubase, nii hubase võõritusefekti süvendamiseks-söövitamiseks lisatakse lindikriginat ja moonutusblokke ja asi hakkab imelikuks muutuma. Loos „Chirrup“ kammib ära, ambient nugade peal. Rezzetti teine album on imeoskuslikult kokku pandud. Algab unistusliku palaga „The Goblin Has Fallen In Love“, kus kuskilt jalgrattakellast keritakse välja Jean Michel Jarre laadis tilinaid. Iluskõhedale „Chirrupile“ järgneb plaadi keskel „Hevvy“, kus nakkuvad biidid krudisevad nagu hapukurk hamba all ja selle argise tegevuse käigus võib nende jumalike süntide abil katus vabalt sõita. Plaadi lõpus viib „Ladbroke“ sinna, kus kunagi tärkas Londonis vastukultuur: ehe tänavaatmosfäär, ekstaatilised hõiked, pekkis võimendus, kuni see kolisev veoauto eemaldub oma mässulise kastitäiega koidueelsesse vaikusse.