Andrei Hvostov: kas Lääne hoiakud Ukraina toetamisel on siirad?

20. augustil alandas Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrell Hispaania ajalehele El País antud intervjuus Venemaad. Talt küsiti, millised peaksid olema Euroopa Liidu suhted Hiinaga. Ta vastas: „Esmalt, Hiina ei ole Venemaa. Hiina on tõeline geopoliitiline mängija, sellal kui Venemaa on majanduslik kääbus – see on nagu bensiinitankla, mille omanikul on tuumapomm.“