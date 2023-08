NÄDALA RAAMAT | Keskealise valge heteromehe viimane appikarje

Seekord on autori hääletoruks 60. eluaastale lähenev lahutatud kirjanik Knut A. Pettersen, kelle Kuulsast Raamatust on üksjagu aega möödas. Võiks ju uue kirjutada, aga tegevuse juurde asudes „... avastab tema närvisüsteem või aju või seedekulgla – või tont teab, mille sõna kõige enam maksab –, millega ta tegeleb, ja vajutab silmapilk pidurit kõigile katsetele head ja tootlikku elu elada“. Samavõrd võib kirjutamisbloki põhjus olla ka Tõsielukirjaniku eelmisel aastal ilmunud raamat, milles kirjutatakse täisnime all Knutist ja kuidas too olevat kunagi kirjanike liidu üldkogul Tõsielukirjanikku ahistanud. Siinkohal tuleb lisada, et Knut mäletab vahejuhtumit muidugi risti vastupidi.