Eestikeelne Vikipeedia 21 | Kurioossemad artiklid: võistluse surnult võitnud ratsanik, Erfurdi käimlakatastroof ja vorstisöömise protest

Enamik inimesi teab, mis on Vikipeedia. See on vaba veebientsüklopeedia, mida kõik saavad täiendada. Kooliõpilased jäävad sageli tummaks, kui näidata neile ENEKEse entsüklopeedia köidet ja öelda, et see on 1990ndatel koolis käinute Vikipeedia. Kõige noorem Vikipeedia-huviline, keda mul on õnnestunud kohata, oli kolmanda klassi õpilane, kes tegi uurimistööd sipelgatest. „Muidugi ma tean, mis on Vikipeedia,“ ütles ta ja leidis kiiresti sipelgalehed nii inglis- kui ka eestikeelsest Vikipeediast.