POLIITIKARADAR | Reformierakonna planeedid on kapitaalselt retrograadis

Peaministriparteil on halvad ajad. Kas asi on tähtedes, planeetides või milles, igatahes jääb eemalt vaadates mulje, et absoluutselt kõik töötab praegu nende vastu. Skandaalid hüppavad välja ei tea kust, presidendiga on suhted sassis, EKRE ähvardab sügisel riigikogu töö pidurdamisega jätkata, reiting on kukkunud EKRE omast madalamaks. Ainult eelarvepuudujäägist 400 miljonit haihtuma pannud majandusprognoos võiks olla tänase päeva hea uudis.