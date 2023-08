Guido Viik: Vargamäe Krõõt ja Eesti majandus. 30 aastaga tekkinud reeglid piiravad meie majanduse kasvu

Tõenäoliselt vastaks hulk nooremaid inimesi esimesele küsimusele juba eitavalt. Keskkonnaaktivistid räägivad aeglustamisest, nullkasvust, kestlikust kahanemisest või koguni anti-kasvamisest. Senises paradigmas on majanduskav alati tähendanud keskkonna kahjustamist ja nii see edasi kesta kindlasti ei saa. Ometi mõjub ka anti-kasvamise idee üsna enesehävituslikuna. Vaesena on raske olla roheline.