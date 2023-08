Brecht ilmub öösel nagu ikka. „Seda lavastust saab Eestis mängida ainult vene teatris ja diktatuuririigist lahkuma sunnitud külalislavastaja käe all“

SPIOON: Vanemad (Viktor Marvin, Marina Malova) kardavad, et nende laps (Kristian Drazdauskas) läheb neid üles andma.

Üks meie tuntumaid filmitegijaid, hariduselt teatriteadlane, tunnistas mulle hiljuti, et käib ainult ooperis, draamateatrist aga hoidub. Minu imestunud näoilme peale lisas ta selgituseks, et aeg ei soosi teatrit. Või isegi, et praegu pole teatri aeg.