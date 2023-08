Vahepeal segab jutule vahele kaitsja. „Süüdistaja räägib kiiresti, väga keeruline on jälgida.“ Raudsepp lubab, et aeglustab tempot. „Selle poolt ma ei ole,“ torkab kohtunik Ingrid Kullerkann. Ta muretseb aja pärast – lõpukõnedeks plaanitud nädalaga peavad kõik sõna saama. „See on mammutprotsess, me peame loovad olema,“ ütleb ta.