Kallas rapsis põlved puhtaks ja läheb edasi. Kui suurelt ta riskib?

Praeguseks on selge, et valitsuse saab Kaja Kallase ja tema abikaasa äritegevuse tõttu puhkenud skandaali mõjul laiali saata vaid Reformierakond. Samuti on selge, et nii Kallas kui ka Reformierakond on teinud oma esimese otsuse: see võitlus võetakse Kallase peaministrina jätkamise nimel vastu.