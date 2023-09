Käekirjaekspert analüüsib: Moskvas messil antud autogramm reetis Putini teisiku?

Päev hiljem, 29. juunil külastas Putin Moskvas messi. Kui tal paluti tahvlile kirjutada, haaras ta pikema jututa punase markeri ja joonistas karikatuuri. Näo alla kirjutas Putin oma nime. Kuid kas see avalikkuse ette astunud Putin oli ikka „päris“ Putin või hoopistükkis teisik? Tuntud Šveitsi käekirjaekspert Markus Brandes on vägagi kindel, et messil antud allkiri pole Putini, vaid hoopis tema teisiku oma. Ta nõustus oma argumente Eesti Ekspressiga jagama.